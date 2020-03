Adailton rebate boatos sobre garantia de seu partido e diz que imbróglio entre Vicentinho e Governo não atrapalha aliança em Gurupi Avalie esse post Avalie esse post

O pré-candidato a prefeitura de Gurupi pelo Partido Liberal (PL), presidido pelo deputado federal Vicentinho Júnior esclareceu sobre sua garantia de candidatura, apesar do bom relacionamento do prefeito Laurez com o deputado e disse que nada pede uma aliança em Gurupi com o candidato governista, que poderá ser o suplente de deputado Glaydson Nato (PTB).

Por Wesley Silas

Sobre os boatos para “minar” a viabilidade de sua candidatura pelo PL, Adailton disse que não procede.

“Não há nenhum sentido nesta informação, totalmente improcedente, não vamos entrar nesse jogo político barato, preferimos focar nos projetos e propostas para desenvolver Gurupi. Estamos indo exatamente na direção contrária, conversando muito com todos os outros pré-candidatos de oposição, no sentido de buscar a possibilidade de aproximação e convergência, para criar um novo caminho pra nossa Cidade”, explica.

Alianças com governistas

Sobre o imbróglio entre o deputado Vicentinho que tem usado a tribuna da Câmara dos Deputados para atacar o governador Mauro Carlesse (DEM), Adailton disse que não contaminará as relações de uma possível aliança em Gurupi, apesar da forte ligação do prefeito Laurez com a família do Deputados Vicentinho.

“Tenho muito respeito e excelente relacionamento com o deputado Vicentinho Jr, seus posicionamentos refletem uma linha de atuação e opiniões pessoais que são naturais do exercício do seu mandato.

Estamos no mesmo partido e me foi garantida pelo mesmo, total liberdade e autonomia para qualquer composição aqui em Gurupi, me sinto tranquilo, e tenho minhas próprias posições, estou sim conversando com todos os partidos de oposição, buscando o alinhamento dos objetivos, para ofertar a população de Gurupi uma nova alternativa”, Justificou.