Adailton Fonseca transfere o cargo de presidente da Acig para Marcelo Dominici

A ACIG – Associação Comercial e Industrial de Gurupi, realizou na noite de ontem (19), sua primeira Assembleia Ordinária do ano de 2020. O evento reuniu associados, diretoria e contou com a presença de Fabiano do Vale, presidente da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Tocantins (FACIET).

Via Ascom

Ainda sob o comando de Adailton Fonseca, a ACIG em Assembleia tomou a importante decisão de retomar aos quadros da FACIET. Além disso, foi apresentado aos associados presentes, a transparência da entidade, que pode ser conferida por qualquer pessoa entrando no site: www.aciggurupi.com.br.

Renúncia à Presidência

Adailton Fonseca, pediu renúncia ao cargo depois de três anos à frente da Associação.

“Mantendo a coerência pessoal que pautou minha passagem pela entidade e como forma de preservação da mesma, em função da ventilação do meu nome para o processo político eleitoral em nossa cidade, antecipo meu desligamento definitivo e renuncio ao cargo de presidente da ACIG – Associação Comercial e Industrial de Gurupi”, disse ele, em um dos trechos de sua carta.

Fonseca agradeceu aos funcionários, diretores, conselheiros e principalmente aos associados pela colaboração, parceria e confiança em seu trabalho se colocando a disposição para continuar contribuindo com a entidade.

Marcelo Dominici, vice-presidente da ACIG, agora assume o posto de presidente. “Como previsto anteriormente e com total confiança na continuidade do trabalho a ser executado, acredito no presidente Marcelo Dominici’, afirmou Adailton.

Fonseca deixa a ACIG com resultados positivos, a exemplo do aumento da base no número de associados, reforma e ampliação da estrutura física, crescimento nos serviços prestados, autonomia financeira, organização administrativa, parcerias com os bancos Sicredi e Santander, projetos sociais realizados e consolidados, dentre outras realizações.

“Acredito na autonomia e independência que permeou o desempenho recente da ACIG, sabendo de sua importância histórica e do seu papel para o futuro. Reiteramos nossa certeza que será através do crescimento econômico que alcançaremos o merecido desenvolvimento social para Gurupi e região’, finalizou.

A equipe de colaboradoras da entidade, presentearam Adailton com uma singela homenagem e agradeceram pelos anos de serviços prestados.