Adailton Fonseca evita discurso assistencialista e apresenta propostas aos gurupienses com foco no desenvolvimento econômico

É chegada a hora dos pré-candidatos a untar a forma e convencer quem tem os melhores ingredientes e a receita viável de desenvolvimento social e econômico da cidade. Assim vem Fazendo o pré-candidato empresário e ex-presidente da CDL e Acig, Adailton Fonseca (PL) que conta com apoio do presidente do seu partido, deputado Vicentinho Júnior. “Utilizaremos todos os meios legais e relacionamentos institucionais para conseguir o desenvolvimento de nossa Cidade”, defende Adailton.

por Wesley Silas

Nos últimos dias o pré-candidato a prefeito de Gurupi, Adailton Fonseca (PL) tem usado as redes socais não para divulgar imagens de doação de cestas básicas ou outras doações que envolvem a pandemia e sob temor de serem questionadas na Justiça Eleitoral. Nas últimas duas postagem ele voltou a defender a urgência da construção do Anel Viário em Gurupi ligando a BR-153 com a BR 242 e em outra ele considerou que Gurupi regrediu economicamente no últimos 10 anos, deste quase 08 na gestão do prefeito Laurez Moreira (PSDB) que apoia Gutierres Torquato (PSB) como seu sucessor.

Ao Portal Atitude, Adailton explicou como ele pretende mudar este cenário de crescimento econômico com cortes em imposto como ele tem proposto, sem que prejudique a manutenção da máquina tendo em vista que em 2021 as promissória dos financiamentos e pagamentos de direitos dos servidores público como data-base e precatórios baterão na porta do gabinete do próximo prefeito.

“O que falta em Gurupi é a priorização do tema Desenvolvimento Econômico. O PPA em vigência, por exemplo, trabalha-se com cinco eixos e não há, sequer, um que trate da economia”, disse.

Ele considera que dificuldades financeiras e orçamentárias existem em qualquer lugar, seja no setor público ou privado, porém, “não impedem que os objetivos sejam alcançadas, desde que sejam bem traçados e planejados”, disse.

Dinheiro pela janela

Ele defende que na inciativa privada segue uma receita de resultados com melhor administração de recursos.

“Já somos acostumados a fazer mais com menos aqui fora, não jogamos dinheiro pela janela, mesmo porque a redução de impostos favorece o aumento da atividade econômica, o que trará mais arrecadação, não tenho dúvidas que os resultados positivos serão alcançados se tivermos a oportunidade e a honra de conduzir nossa Cidade“, defende.

Outro questionamento feito a Adailton Fonseca foi em relação do deputado federal, Vicentinho Júnior (PL) para resolver o problema do Anel Viário em Gurupi, citado em suas postagens. Vicentinho tem mostrado boa relação dentro do Ministério dos Transportes, atemporal aos últimos mandatos presidenciais.

“Fui convidado pelo mesmo (deputado Vicentinho Jr.) para o partido e tenho boa relação com ele, mas sou apenas um membro recém filiado ao PL com o objetivo claro de disputar a prefeitura de Gurupi, conseguindo chegar nosso objetivo com certeza utilizaremos todos os meios legais e relacionamentos institucionais para conseguir o desenvolvimento de nossa Cidade”, explicou Adailton. Ele defende a visão da execução da obra pela prefeitura. “Este será meu objetivo se tiver a oportunidade de ser prefeito, buscaremos conseguir a faixa de domínio por doação pelos proprietários das áreas e buscaremos iniciar a obra mesmo sem pavimentação asfáltica, buscando as parcerias com todos os mandatários políticos”, sintetiza.