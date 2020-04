Adailton Fonseca aposta na mudanças do modelo da disputa eleitoral de Gurupi

Segundo Adailton Fonseca (PL), o foco principal de sua plataforma de governo será uma chapa majoritária (prefeito e vice-prefeito). “Entendemos que nosso objetivo é o executivo municipal e vamos buscá-lo”, disse Adailton ao anunciar a comissão provisória do PL em Gurupi em um evento sem público em condição de isolamento social devido ao COVID-19 que contou com a presença do presidente estadual da agremiação, deputado Vicentinho Júnior.]

por Wesley Silas

O empresário e pré-candidato a prefeito de Gurupi, Adailton Fonseca (PL) sinaliza uma campanha com estratégia diferente ao tradicional. Em meio as turbulências da pandemia do coronavírus, ele busca simpatia de eleitores descontentes e propõe novo modelo de gestão politica municipal.

Um dos desafio do grupo de Adailton Fonseca, será não lançar candidatos a vereador no PL e assim, deixar espaço aos partidos que simpatizam com a proposta do grupo de não interver na chapa majoritária (prefeito e vice-prefeito) e nas chapas proporcionais (vereadores), com o propósito de harmonia de independência entre os poderes e, evitar concentração pós eleitoral sem arbitrariedades.

“Em relação a formação de chapa proporcional, já estávamos com a definição estratégica tomada desde a minha filiação ao PL em fevereiro, entendemos que nosso objetivo é o executivo municipal e vamos buscá-lo através da união de forças com outros partidos, dando oportunidade e protagonismo também aos partidos aliados, tanto na composição da majoritária, como também para que as chapas proporcionais possam estar abrigadas em outras agremiações”, disse.