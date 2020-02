Adailton Fonseca anuncia renúncia da presidência da ACIG Avalie esse post Avalie esse post

Em reunião com a diretoria da Associação Comercial e Industrial de Gurupi (ACIG) ocorrida no início da noite desta quarta-feira, 12, o presidente da entidade anunciou que na próxima semana ele irá anunciar que “cumpriu o combinado” e entregará o cargo para o seu vice, Marcelo Dominici. Adailton Fonseca é um dos nomes cotado para disputar o cargo de prefeito nas eleições municipais de Gurupi.

por Wesley Silas

A renúncia do empresário foi recebida pelo empresariado com tranquilidade, pois segundo ele faz parte de um acordo deste quando assumiu o cargo no final de 2018.

“Transfiro o cargo para o Marcelo dentro de um combinado onde cada um [presidente e vice] ficaria dois anos. Semana que vem, na quarta-feira, será anunciada oficialmente a minha renúncia” disse Adailton durante reunião com a diretoria da ACIG.

Em seguida Adailton ele entregará a entidade com 432 associados e com caixa, sendo RR 61 mil aplicados e R$ 15 mil em conta. Segundo ele, o valor economizado fez parte do planejamento da entidade para custear eventuais despesas com união entre a ACIG e CDL, caso concretize.

Durante a reunião a galeria dos ex-presidente da ACIG chamou a atenção da diretoria da entidade. Nela consta fotos desde e informações do período que permaneceram os ex-presidente com destaque ao empresário Emerson Fonseca que ocupou o cargo por dois mandatos sendo um em 1973 e de 2002 a 2003.

Retorno ao quadro da FACIET

Outro assunto debatido na reunião foi o retorno da ACIG para o quadro de filiados na Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Tocantins (FACIET). Desde maio de 2019, a ACIG deixou de ser filiada na Federação por considerar a falta de cumprimento do papel institucional e devido a falta de imparcialidade política partidária. A Assembleia para definição do retorno para FACIET acontecerá na próxima semana.

Banco de currículo

Nos últimos anos a ACIG tem deixado mero coadjuvante para fazer parte do protagonismo não só em questões econômicas, mas também nas questões sociais voltada ao cumprimento de sua responsabilidade social. Para isso, foram criados vários projetos, dentre eles o Criança Empreendedora, Criança no Cinema, Corrida da Amizade, aniversário Solidário e participação ativa nos debates que envolvem a classe empresarial de Gurupi como o exemplo da retirada do ICMS na base de cálculo do PIS e Confins, repúdio a alteração nas leis do Próindustria e do setor atacadista, participação em debates a audiências públicas em defesa do desenvolvimento regional como aconteceu na Transbananal, duplicação da BR-153 e alça viária. A próxima investida da entidade será a criação de um banco de currículos para aproximar, diretamente, o desempregado do empregador, onde os interessados poderão cadastrar vagas de empregos e currículos numa plataforma que está sendo criada no site da ACIG.