Acusado de cinco homicídios em Palmas é preso pela Polícia Civil

A prisão foi efetuada na manhã deste domingo pela equipe da Divisão de Homicídios de Palmas. O homem de apenas 18 anos confessou os cinco homicídios e disse ser integrante de uma facção criminosa.

por Redação

A Polícia Civil do Tocantins, por meio da 1ª Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa de Palmas (1ª DHPP), cumpriu na manhã deste domingo, 21, na Capital, mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem de 18 anos de idade, autor de cinco homicídios ocorridos em Palmas.

O autor confessou a prática dos crimes, declarando ser integrante de uma facção criminosa e que matou integrantes da facção rival, para fortalecer a facção a qual pertence.

A prisão preventiva foi decretada em decorrência do homicídio qualificado praticado contra um homem de 34 anos, no dia 09 de abril, no Setor Sol Nascente, região sul de Palmas. O autor acompanhado de um outro homem, também já preso pela equipe da 1ª DHPP, abordou a vítima na sua casa, efetuando vários disparos com uma pistola calibre 9mm.

A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Conforme apurado, a vítima era traficante de drogas e havia saído recentemente da cadeia. Foi aourado também que ele ntegrava uma facção criminosa e retornou a comercializar drogas em sua casa, motivo pelo qual foi morto por traficantes rivais.

O homem preso neste domingo, 21, realizará os exames de praxe e será encaminhado à Casa de Prisão Provisória de Palmas, onde ficará à disposição do Poder Judiciário.