ACIRJA articula parcerias com Legislativo e Codevasf para gargalos do Jalapão

Os integrantes da Associação Comercial e Industrial do Jalapão- ACIRJA articulam com instituições apoio às demandas do Jalapão principalmente para as estradas. O presidente Armando Castro junto com a diretoria da Associação estreitaram os laços e articulam parceria em prol da região através da Codevasf e da Assembleia Legislativa.

Em audiência com o presidente da Assembleia Legislativa, Antônio Andrade na tarde desta terça-feira, 3, o grupo relatou os gargalos da região.

O secretário geral da ACIRJA, Ricardo Alexandre Aquino explicou que o principal objetivo da ACIRJA é fomentar e integrar os onze municípios que compõem esse consórcio administrativo intermunicipal para criar condições de desenvolver o turismo de forma sustentável.

O presidente Armando frisou que a intenção é unir esforços do Executivo e legislativo para criar e fomentar meios para fortalecer a região.

“Vamos buscar parceiros de uma forma conjunta que canaliza e retira nosso isolamento. Hoje por exemplo nós estamos no isolamento em Lizarda, Novo Acordo, Rio Sono, Pindorama (cidades no caso da Lagoa do Japonês), Lagoa, enfim, São Félix, Mateiros, e a gente quer buscar ajudar para construir uma situação que o governo e o legislativo busque solução para a nossa região”, pontuou. Legislativo garante apoio O presidente Antônio Andrade garantiu apoio aos pleitos da Associação.”Eles estão no caminho certo, tem o apoio da Assembleia Legislativa, eu vou acompanhar a implantação dessa associação porque eu também quero dar a minha contribuição. Quero parabenizar e dizer que nós estamos aqui às disposição”, disse. Ele anunciou uma emenda de R$ 50 mil para a implantação da ACIRJA. O presidente Armando agradeceu o apoio. A defesa das atividades empresariais, incentivo á cultura e ações integradas para melhoria da região estão dentre os objetivos da Associação. Os 11 municípios que compõem a região do Jalapão: Lizarda

Novo acordo

Rio sono

Ponte alta

Aparecida

Santa Tereza

Pindorama

Monte do Carmo

Mateiros

São feliz Lagoa do Tocantins