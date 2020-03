ACIG solicita revisão do decreto de suspensão das atividades do comércio em Gurupi

A diretoria da Associação Comercial e Industrial de Gurupi (ACIG) se reuniu na manhã desta sexta-feira, 27, para solicitar ao prefeito Laurez Moreira e ao comitê gestor do coronavírus em Gurupi a revisão dos Decretos que determinam a suspensão das atividades dos comércios.

por Wesley Silas

Segundo o presidente da ACIG, Marcelo Dominici, a reunião aconteceu após cobrança da classe empresarial sobre um posicionamento da associação como entidade representativa da classe.

“A ACIG tem que transferir as reinvindicações que chegam. Então, estamos cumprindo o nosso papel institucional solicitando ao prefeito e às autoridades que nos reposicione sobre a situação do coronavírus, pois acreditamos que é um processo muito dinâmico e tem que monitorar os riscos”, disse.

Segundo Dominici a entidade irá “solicitar uma revisão do Decreto para o retorno parcial, segundo e gradativo, de todas as atividades comerciais, com exceções de escolar onde há aglomerações”.