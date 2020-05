ACIG por meio da campanha Força Tarefa COVID-19, doa tabletes ao Hospital Regional de Gurupi

A ACIG- Associação Comercial e Industrial de Gurupi acompanha de perto a atual situação da COVID-19 no município. No início da pandemia empresários, parte da população e a entidade se juntaram para formar um fundo financeiro de enfrentamento ao coronavírus, o Força Tarefa COVID-19, onde o dinheiro seria revestido em EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) e possíveis ações em prol da mesma. A transparência deste movimento está disponível no site da ACIG: www.aciggurupi.com.br na aba eventos, Força Tarefa COVID-19.

Por Lívia Santos

Na última segunda-feira (18), dois tabletes foram entregues ao Hospital Regional de Gurupi, destinados aos pacientes que estão com COVID-19 na unidade hospitalar. A solicitação foi feita por meio de um ofício da Direção de Integração Multiprofissional, que pretende estreitar a comunicação dos pacientes internados na Unidade de Terapia Intensiva – UTI, com seus familiares. A loja Oi Atende Gurupi, representada por seu gerente Webister Balbino também participou da ação, doando dois chips telefônicos, disponibilizando internet e ligações para os aparelhos.

A diretora deste setor Patrícia Lira informou a importância da doação, devido esses pacientes não poderem ter contato físico com parentes neste período. “Os tabletes na situação de hoje para aos nossos pacientes é de extrema importância, pois essa será a comunicação que eles terão com seus familiares, a chamada ou whatsapp por estes aparelhos trará uma esperança pra eles, uma situação de calor humano. Assim também o hospital repassará e receberá um respaldo sobre como está o paciente”, afirmou ela.

Marcelo Dominici presidente da ACIG falou sobre as doações feitas.

“Com o valor arrecado do Força Tarefa fizemos várias compras para serem doadas. Já fizemos doações a serviços de saúde e aos policiais com kits de EPIs, assim como a compra de cestas básicas”, disse.

“Fomos solicitados por alguns membros do serviço de saúde pública do município para fornecer dois tabletes as pessoas que estão internadas pela problemática do COVID-19 e assim nós fizemos, entregamos os aparelhos. Ficamos agradecidos pela ação e esse é mais um produto que é fruto desse movimento”, explicou Marcelo.

O presidente da ACIG Marcelo Dominici agradeceu a cooperação de todos os que fizeram parte da campanha e ajudaram com doações. “Gostaria de agradecer a todos que participaram, a todos que contribuíram. Isso faz parte do nosso trabalho. Estamos abertos a outras solicitações e estamos combatendo juntos o coronavírus, só assim sairemos dessa situação”, finalizou Dominici.