ACIG lança plataforma digital que facilita o processo de contratação e divulgação de vagas

A ACIG – Associação Comercial e Industrial de Gurupi lançou na última sexta-feira (14/02), sua plataforma online chamada Banco de Currículos. Essa ferramenta veio para facilitar a vida das pessoas que estão buscando uma oportunidade no mercado de trabalho. Além do cidadão, a classe empresarial também poderá utilizá-la para busca desses currículos e escolha de seus novos colaboradores. Além de disponibilizar as vagas que estão em aberto.

por Redação

A plataforma é de simples acesso e totalmente gratuita. O interessado deverá entrar no site da Entidade: aciggurupi.com.br e lá encontrar a aba ‘Banco de Currículos’ ao lado direito da tela, na parte superior. Após isso será redirecionado a uma nova página. Nela vai aparecer a opção ‘Cadastre seu currículo’ na parte inferior da tela e todo o passo a passo de como deverá ser feito o preenchimento.

Para maior segurança e proteção de dados, na tela do preenchimento terá o seguinte informativo ‘Dados de Acesso’. A pessoa deve colocar seu e-mail e criar uma senha, necessários para confirmação do cadastramento no Banco de Currículos. Depois é só clicar no link disponível que chegará em seu e-mail e pronto. Por meio do link ele vai poder atualizar seus dados cadastrais e conferir as vagas que as empresas estão disponibilizando.

Já as empresas, deverão também realizar o processo de cadastramento, clicando na aba ‘Cadastre sua Empresa’ também no campo inferior da tela e efetuar o preenchimento. Para as empresas vale o mesmo. Elas deverão colocar seu e-mail e criar uma senha de acesso, além de confirmar sua inscrição no Banco de Currículos, via e-mail. Dentro do sistema elas terão a possibilidade de visualizar currículos, fazer buscas em geral, por escolaridade, experiência, áreas de interesse, tudo de forma simplificada e com filtros de segmentação.

“Estamos felizes por cumprir nosso papel institucional, trazendo uma ferramenta que facilitará para que os empregadores encontrem seus colaboradores, mas principalmente por trazer as pessoas, uma facilidade que poderá transformar suas vidas através do maior bem, o emprego”, finalizou Adailton Fonseca, presidente da ACIG.