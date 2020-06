ACIG e CDL pedem flexibilização na abertura do comércio e venda de bebidas em bares e restaurantes; mas Prefeitura mantém suspensão

Na manhã desta segunda-feira, 08, a Associação Comercial e Industrial de Gurupi em conjunto Câmara de Dirigentes Lojistas de Gurupi protocolaram um ofício solicitando a flexibilização do horário de funcionamento do comércio e o retorno ao horário habitual normatizado. No final da tarde do mesmo dia, a Prefeitura de Gurupi emitiu novo Decreto prorrogando o prazo de funcionamento e a suspensão por mais 15 dias para atividades e serviços do comércio local.

por Wesley Silas

O ofício assinado pelo presidente da ACIG, Marcelo Dominici e pelo presidente da CDL Antônio Batista – o Thony – foi protocolado na manhã desta segunda-feira, 08. Nele os representantes das entidades que representam os comércios de Gurupi solicitaram a flexibilização do horário de funcionamento do comércio e o retorno ao horário habitual normatizado e suspensão do Artigo que proíbe o consumo de bebidas alcoólicas nos estabelecimentos que comercializam alimentos.

No início da noite do mesmo dia, a Prefeitura de Gurupi jogou um “balde de água fria” ao publicar o Decreto 0646/2020 prorroga o prazo de funcionamento e a suspensão por mais 15 dias a partir desta terça-feira, 9, para atividades e serviços do comércio local. No Diário Oficial de hoje, a Prefeitura manteve o Artigo 17 que proíbe consumos de bebidas em estabelecimentos comerciais que atuam no ramo alimentício (padarias, lanchonetes, pamonharias, pit dogs, pizzarias, espetinhos, etc.), assim como o artigo 24 do Decreto a Prefeitura que trata do fracionamento da abertura das atividades comerciais, conforme mostra os documentos abaixo: