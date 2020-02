Acidente é registrado na T0-050 entre Van e Carro Avalie esse post Avalie esse post

A colisão aconteceu nesta quarta-feira (26) próximo ao município de Santa Rosa. Uma pessoa morreu.

Por Régis Caio

O acidente foi registrado na TO-050 e envolveu uma Van que vinha de Peixe com destino a Palmas e um carro que vinha de Porto Nacional com destino a Natividade.

Segundo testemunhas o motorista do carro morreu na hora, o corpo da vítima ficou preso às ferragens e militares do Corpo de Bombeiros foi acionado para a retirada do motorista.

Ainda segundo testemunhas a vítima morava na cidade de Natividade.