Acesso ao Portal da Transparência do Governo do Estado cresce 53,36% em um ano

Resultado é reflexo de ações de fomento ao controle social promovidas pela gestão estadual, por intermédio da Controladoria, em 2019.

por Valdenice Rodrigues

O número de acessos ao Portal da Transparência do Governo do Estado do Tocantins cresceu 53,36% em 2019 em relação ao mesmo período do ano anterior. Relatório do Google Analytics, de 1º de janeiro a 31 de dezembro do ano passado, traz o registro de 407,4 mil entradas no site. Já em 2018, nas mesmas datas analisadas, contabilizaram-se 265,6 mil visitas à ferramenta.

Os dados significam uma maior participação do cidadão no acompanhamento da gestão. Isso reflete os resultados de ações de fomento ao controle social promovidas pelo Governo do Estado, por intermédio da Controladoria-Geral do Estado (CGE), em 2019.

Três projetos são considerados relevantes nesse contexto, sendo o Café com Transparência, onde se discutiu melhorias para o Portal durante encontros com o cidadão e representantes de classe; o Educação para a Transparência, que trouxe estudantes do ensino médio da rede estadual de Educação para visitas e intercâmbio de informações com os servidores do órgão e, por fim, o Agenda Cidadã, de iniciativa do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins (TCE/TO).

Lei de Acesso à Informação

“A gestão transparente da informação, bem como a sua divulgação e amplo acesso ao cidadão, é uma obrigação dos órgãos e entidades da Administração Pública assegurada pela Lei 12.527/2011, a Lei de Acesso à Informação. E os portais da transparência são a principal ferramenta para a garantia desse direito”, destaca o secretário-chefe da Controladoria, Senivan Almeida de Arruda.