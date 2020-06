Acadêmicas da Unirg que foram aprovadas no último exame da OAB participam de colação especial

Aconteceu nesta semana a colação de grau especial das acadêmicas Ana Paula Fernandes Silva Barreto e Wenderlania Castro Lima, ambas foram aprovadas no último Exame da Ordem dos Advogados do Brasil, quando ainda cursavam o 9º Período de Direito Noturno no Centro Universitário Unirg.

Da Redação

Em razão da pandemia do Covid-19, a Colação de Grau especial ocorreu

por Videoconferência e fora presidida pela Reitora do Centro Universitário Unirg, Sarah Falcão de Sousa, sendo realizada pelo aplicativo Google Meet.

As ex-acadêmicas Ana Paula e Wenderlania, agora Bacharel em Direito, tiveram o pedido de Colação Especial deferido em razão da Aprovação no último exame da Ordem dos Advogados do Brasil, quando ainda cursavam o 9º Período de Direito Noturno, ambas aguardavam pelo deferimento do pedido da Colação Especial para poderem dar

entrada nos pedidos de Inscrição nos quadros da OAB, para então poderem exercer a Advocacia.

O Exame da Ordem que as ex-acadêmicas da Unirg Participaram foi o último exame antes do início da pandemia do Covid-19 e em razão desta todo o cronograma dos próximos dois Exames da Ordem previstos para 2020, edições XXXII e XXXIII, foram suspensos, estando em andamento ainda a edição XXXI, com data marcada para a aplicação da prova

prático-profissional no dia 30 de Agosto do corrente ano, esta alteração fora feita fim de auxiliar na diminuição da propagação do coronavírus (COVID-19), bem como proteger a saúde de todos os inscritos na prova.

Participaram ainda da Colação Especial os acadêmicos Jhonny da Silva Amorim, Lucas da Silva Rocha e Taíse Venância Gama do curso de Direito e os acadêmicos Delmerio Justino da Silva Neto e Hállysson Hugor Rodrigues Vidal Marques do Curso de Engenharia Civil.