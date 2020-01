Abordagem da PM resulta em prisão por tráfico de drogas na Vila São José Avalie esse post Avalie esse post

Um homem foi preso pela Polícia Militar (PM) nesta terça-feira (21), por tráfico de drogas em Gurupi. Em poder do suspeito os policiais localizaram porções de produto entorpecente análogo ao crack.

Da Redação

Durante patrulhamento na Vila São José, Policiais Militares se depararam com dois homens em uma motocicleta Yamaha Neo, e um deles não estava usando capacete, sendo que dias atrás o mesmo indivíduo tinha evadido de uma abordagem deixando para trás entorpecentes. Diante disso, a Polícia realizou a abordagem, e constatou que o mesmo trazia consigo 12 invólucros com substância assemelhada a crack, sendo imediatamente detido.

O veículo foi removido ao pátio por estar com a documentação irregular. Os dois homens foram conduzidos e apresentados juntamente com o material apreendido na Delegacia, sendo um deles autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e o outro liberado no local.