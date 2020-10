Abastecimento de centenas de veículos pelo candidato Gutierres gera dúvidas

Especialista como Marcelo Vitorino, referência em marketing político, acreditam que estas eleições promete ser muito judicializada e muita gente poderá ganhar mais não levar. Neste sentido a doação de combustíveis gera dúvidas diante a mudança da legislação eleitoral que mudou para este ano.

por Wesley Silas

O limite legal de gasto de campanha para prefeito deste ano em Gurupi é de R$2.678.796,44 e doações financeiras devem ser comprovadas para prestação de contas não dá problemas no futuro e crie obstáculo para o candidato, sendo eleito ou não.

Em meio a polêmica de abastecimento de centenas e veículos de passeio e motos, neste momento a Coligação de Gutierres Torquato arrecadou R$ 300 mil, sendo R$ 100 mil da Direção do Partido Social Brasileiro (PSB) e R$ 100,00 de Ester Lorena Gonçalves de Oliveira. Já a coligação da candidata a prefeita Josi Nunes recebeu R$ 284.500,00, tendo como o maior doador do Partido Republicano da Ordem Social (PROS) e o restante por 08 pessoas com doações entre R$ 2 mil a R$ 8 mil. Enquanto Farlei Federal (Patriotas) e Silvino Vitor ainda não declararam doação de campanha.

Abastecimento para carreata

Em meio aos questionamentos sobre a legalidade de abastecimento de veículos para participar de carreata, o Portal Atitude buscou informações de um especialista em direito eleitoral sobre gasto eleitorais com combustíveis.

“Em relação a abastecimento para carreata a lei permite e neste ano isso é uma das novidades que é a coligação poder doar para cada proprietário de carro que quiser participar da carreata até 10 litros de combustíveis, desde que seja feita a prestação de contas”, informou o advogado.