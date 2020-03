“A sub-representação das mulheres está explícita” na política, defende a deputada Josi Nunes em Sessão Solene na ALETO Avalie esse post Avalie esse post

A Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto), iniciou nesta semana uma série de atividades voltadas para as mulheres em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março. “Nós queremos nestes desafios a inserção das mulheres no processo político”. Josi Nunes.

Por Wesley Silas

Nesta terça-feira, 03, a ex-deputada Josi Nunes (PROS) usou a tribuna para defender a participação da mulher na política.

A deputada lembrou que no congresso nacional, apesar do aumento da participação feminina ainda é tímida.

“Um levantamento realizado pela Secretária das Mulheres da Câmara Federal aponta que há apenas 235 dos 1.432 cargos. Se fato as eleições de 2018 registou aumento de deputadas federais, assim como aconteceu aqui na Assembleia, mas ainda assim a sub-representação das mulheres está explícita na vida diária e nas coberturas jornalísticas no Congresso Nacional. São, aproximadamente 90 homens para cada 10 mulheres”, disse Josi Nunes.

Segundo ela, os dados pioram quando se trata da presença das mulheres nas prefeituras.

“Nas eleições Municipais de 2016, apenas 12% dos municípios elegeram mulheres. Nós queremos nestes desafios a inserção das mulheres no processo político. Entretanto não podemos desistir de optar pelos nossos espaços”, disse Josi Nunes ao defender a importância da eleição de mulheres nos cargos de prefeito e vereador.