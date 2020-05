A saúde não pode ser politizada, afirma pré-candidato do Partido Verde de Gurupi

O Partido Verde (PV), é um dos que apresentaram pré-candidatura à prefeitura de Gurupi, visando as eleições municipais deste ano. O advogado Luís Cláudio Barbosa, foi o nome escolhido para o cargo majoritário. O Partido ainda conta com 17 nomes, aptos a concorrer ao legislativo, dentre eles profissionais liberais, comerciantes e trabalhadores da iniciativa privada.

por Redação

“O nosso partido conseguiu juntar um belo time, de potenciais candidatos a vereador. Temos certeza que conseguiremos agradar as exigências do eleitorado de Gurupi, que cada vez mais clama por mudanças”, diz Luís Cláudio.

O PV é um dos partidos que compõem o chamado “grupo de oposição”, que conta ainda com mais 6 pré-candidatos, sendo Walter Junior, do PSD; Marcelo Leão, do Republicanos, Silvério Filho, do PROS; Sávio Barbalho, do PT; Ivanilson Marinho, do Solidariedade e Gleydson Nato, do PTB. Esse grupo vem discutindo há mais de 30 dias, uma aliança em torno de nomes que possam compor a chapa majoritária, num processo de entendimento.

“Estamos conversando, sem vaidades e de forma pró-ativa, o que é melhor para Gurupi, inclusive, os nomes para liderar essa candidatura de oposição”.

Mas na visão do pré-candidato do PV, a política não pode se sobrepor à saúde, por serem questões distintas e, nesse atual cenário, o combate ao vírus é o que deve imperar.

Para Luís Cláudio, a pandemia do coronavírus é um momento de extrema dificuldade para toda a sociedade, e em Gurupi não é diferente. “As pessoas isoladas em casa, os comerciantes sem produzir o seu sustento, tudo isso, leva a um quadro de profunda depressão social, o que requer bom senso e boas atitudes, por parte das autoridades”.

O pré-candidato diz que, ainda assim, mesmo com as consequências nocivas da pandemia, o processo político em Gurupi poderia ser mais limpo e transparente, se o sobrinho do atual gestor, escolhido por ele para ser o précandidato a sua sucessão, não fosse, também, o seu Secretário Municipal da Saúde.

“Tenho grande respeito pelo nome apresentado, e pela sua capacidade laborativa, mas não posso concordar com essa situação. Primeiramente, acredito ele foi escolhido para o cargo, por causa da visibilidade que a saúde lhe proporciona na mídia, de uma maneira em geral, e por causa das inaugurações (?) de alguns prédios destinados à saúde, frutos de emendas parlamentares, com praticamente todos eles, sem leitos, nem equipamentos para funcionar”.

O representante dos Verdes continua: “Ocorre que, no decorrer dos meses, surgiu o inesperado e tivemos essa terrível pandemia, que mudou tudo. O secretário da Saúde, que iria se desincompatibilizar do cargo, no início de Abril, resolveu ficar por mais 2 meses, segundo ele, para colaborar com a população gurupiense. Ora, isso não é verdade, já que ele tem data certa para sair do cargo por causa do prazo legal (início de junho), independentemente, se naquele momento a doença vai estar controlada ou não, se terá gente morrendo ou não. A política vai falar mais alto. O menos gravoso para a nossa saúde, é que ele saísse logo do cargo, para que o futuro Secretário Municipal de Saúde, pudesse se dedicar, exclusivamente, na pandemia que traz tantas preocupações para todos nós, gurupienses. Como se trata de uma pessoa de bom nível intelectual, espero que ele reflita sobre tudo isso e, que, com esse gesto, ajude a despolitizar e a dar mais segurança sanitária ao nosso município”

Luís Cláudio diz que o fato de o pré-candidato do Paço, reiterar que não quer falar sobre política em respeito à pandemia, não representa a verdade, pois ele tem todo o espaço na mídia e, no comitê gestor da Covid-19 no município, enquanto os candidatos da oposição buscam ocupar os raros espaços que ainda sobram.

“Entendo que o processo eleitoral, do jeito que se apresenta, já começa viciado, e com um desequilíbrio injusto e ilegal. O sobrinho do prefeito não quer falar de politica, mas ocupa todo o cenário do dia a dia da mídia, valendo-se do cargo que ocupa. E no meio disso tudo, fica a população, com medo da doença e sem saber se o que está sendo feito, é em prol da saúde ou em prol da política”, afirmou o pré-candidato do PV.