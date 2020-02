“A possibilidade é muito grande de nós caminharmos juntos nesta eleição”, declara Ataídes sobre Raul Filho Avalie esse post Avalie esse post

O ex-senador e presidente do PSDB no Tocantins, Ataídes Oliveira, esteve reunido com o ex-prefeito de Palmas, Raul Filho. Na pauta, eleições 2020 na capital.



Por Régis Caio

O encontro entre ambos aconteceu neste sábado (08) e Ataídes divulgou em sua conta no Instagram a possibilidade de uma aliança entre ele e o ex-prefeito da capital.

“Neste sábado recebi o ex-prefeito Raul Filho para discutir o processo eleitoral de outubro e tratar de possível aliança na disputa pela Prefeitura de Palmas. A possibilidade é muito grande de nós caminharmos juntos nessa próxima eleição”, disse Ataídes.



Atualmente Raul Filho está sem partido e recentemente recebeu convites para se filiar ao MDB.