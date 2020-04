“A instituição tem feito tudo o que está ao seu alcance para colaborar com a antecipação da colação”, diz parte de acadêmicos de medicina da Unirg

Acadêmicos de medicina entraram em contato com o Portal Atitude e declararam que aguardam a decisão.

Por Régis Caio

Parte de acadêmicos do 12° período de medicina declararam que a instituição tem feito tudo que está a alcance para colaborar com a antecipação da colação.

Veja a nota na íntegra

Em face da declaração apócrifa realizada por um acadêmico do 12º período do Curso de Medicina da UnirG, nós, um grupo de 27 discentes da mesma turma, vimos por meio desta nota esclarecer o que segue:

1) A declaração de que a UnirG não está permitindo a colação de grau não condiz com a realidade, pois a instituição tem feito tudo o que está ao seu alcance para colaborar com a antecipação da colação. Entretanto, tal ato não depende exclusivamente da Universidade, uma vez que necessita da autorização expressa do Conselho Estadual de Educação para realizar a outorga de grau em caráter especial.

2) Desde o protocolo do Requerimento Administrativo pelos advogados que nos representam, a Universidade vem mantendo contato constante conosco, respondendo de forma célere sempre que solicitada e agindo com total transparência na condução do requerimento/processo administrativo que será sujeito à análise final do órgão educacional a qual a instituição é submetida.

3) A Saúde Pública enfrentará a maior crise da nossa geração, estamos ainda no começo e sem previsão para seu término. Hoje (02/04) o Brasil já registra 299 mortes pelo Covid-19, além de 9.910 casos confirmados. Assim, se faz necessário o maior número de profissionais médicos trabalhando no combate ao Coronavírus, sobretudo quando o colapso previsto pelo Ministério da Saúde chegar. Estamos dispostos e aptos ao reforço dessa batalha, somos jovens e não fazemos parte do grupo de risco, podemos contribuir e salvar inúmeras vidas. Em razão disso, esperamos ansiosamente que o Conselho Estadual de Educação adote posição favorável em relação ao nosso pedido, assim como tem sido realizado em vários outros estados da Federação.

Ana Paula Farias

Antonio Parreira

Bárbara Fernandes

Brenda Mendes

Breno Soares

Romário Santos

Rafaella Barbosa

Tatiane Torquato

Murillo Andrade Rocha

Tayanne Fonseca

Marcelo Zocatelli

Mariane Lopes

Ildebrando Iedo

Rafael Cortez

Leandro Araújo

Vicente Dias

Daniela Rendon

Rayssa Glória

Flávio Machado

Luciana Snovarski

Vantuir José

José Lopes

Matheus Ferrari

Layanne Camargo

Rodrigo Lima Araujo

Higor Maia

Leonardo Barroso