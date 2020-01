A convite de Ronaldo Dimas, Delegado Rérisson aceita convite e se filia ao Podemos Avalie esse post Avalie esse post

Evento de filiação ocorre na sexta-feira, 14h30, em Araguaína

por Redação

O deputado estadual suplente Delegado Rérisson (José Rérisson Macêdo Gomes) aceitou convite do prefeito de Araguaína e presidente estadual do Podemos, Ronaldo Dimas, e se filiará ao partido. O evento de filiação acontece nesta sexta-feira, 14h30, no escritório do Podemos em Araguaína, na rua 13 de Maio, n° 1960.

Nesta semana, Delegado Rérisson se desfiliou do Democracia Cristã (antigo PSDC). No Podemos, ele será um dos quadros do partido para a eleição municipal de outubro. “O deputado Delegado Rérisson tem uma folha de serviços prestados ao Tocantins e Araguaína de muito tempo. Ele é um excelente nome do nosso partido e do nosso grupo político para qualquer cargo”, ressaltou Ronaldo Dimas.