A convite da deputada Dorinha, Marilon Barbosa se filia ao Democratas

O ex-socialista, Marilon Barbosa (DEM) é irmão do vice-governador, Wanderlei Barbosa (PTB). “O Democrata marca hoje uma posição extremamente importante e na nossa Capital”, avaliou a deputada Dorinha Seabra.

por Wesley Silas

O presidente da Câmara de vereadores de Palmas, Marilon Barbosa (DEM) confirmou sua filiação do Democratas a convite da deputada Dorinha Seabra. No ato de filiação, a deputada considerou que presença de Marilon no partido representa o fortalecimento do DEM na Capital.

“Vamos estar juntos neste processo de fortalecimento e o Democrata marca hoje uma posição extremamente importante e na nossa Capital”, disse a parlamentar.

Marilon Barbosa agradeceu a deputada pelo convite para ingressar ao partido e disse que somará com o projeto de crescimento da sigla na capital e no Estado. “Agradeço a deputada Dorinha por me receber hoje no Democratas, um partido grande, com grandes lideranças políticas estadual e nacional e que possui uma história importante no nosso país. Iniciamos uma conversa há alguns dias atrás e depois de refletir e analisar, tenho a certeza que tomei a melhor decisão partidária. Venho para somar com o Democratas em Palmas e no Estado,” disse o vereador.