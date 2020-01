4ºBPM recebe mais dois televisores do município para monitoramento do “Olho Vivo” Avalie esse post Avalie esse post

A entrega aconteceu nesta segunda-feira (20) no quartel do 4ºBPM em Gurupi. Os televisores foram entregues para os militares trabalharem no monitoramento com câmeras no projeto Olho Vivo.

Por Régis Caio

A entrega foi feita pela Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia para o comandante Jaime Porfírio. “Todo equipamento do Projeto foi dado pela Prefeitura de Gurupi através da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Nesta segunda-feira foi o último equipamento, dois televisores, um convênio inicial de R$ 150 mil reais em equipamentos para os militares”, disse o Secretário Municipal de Produção, Domingos Tavares.

O projeto “Olho Vivo” foi elaborado pelo 4º BPM com o objetivo de implantar na cidade uma segurança monitorada, com a utilização de câmeras em locais de alta incidência criminal, conforme estudo realizado pela unidade, através do geoprocessamento de ocorrências. As câmeras já estão operando no município.