4º BPM reforça prevenção contra Covid-19 em toda a área da Unidade

O 4º Batalhão de Polícia Militar (4º BPM) reforçou as medidas de segurança e prevenção dos policiais militares que integram o efetivo da Unidade, através da desinfecção das viaturas empregadas diariamente no serviço de patrulhamento ordinário.

Da Redação

A ação constitui mais um reforço nas medidas já adotadas desde a edição do Decreto de Calamidade Pública no Estado do Tocantins, que implicou na adoção por parte da Instituição de condutas voltadas à proteção e segurança dos policiais militares. Na ocasião, o Comando Geral da Corporação adotou diversos procedimentos de segurança através do plano de contingenciamento, que autoriza os militares em grupo de risco e aqueles essenciais ao serviço administrativo trabalharem em Home Office.

A Corporação também destinou materiais de proteção individual para as Unidades, tais como máscaras, álcool em gel, luvas, além de produtos para limpeza e assepsia das viaturas. Esses produtos foram distribuídos em toda a área da Unidade, que aliado à campanha educativa, garantem a segurança e efetividade dos serviços essenciais à comunidade.

A Unidade reforçou as medidas preventivas com a desinfecção de todas as viaturas cadastradas no Batalhão e também de todas os prédios utilizados pela PM, em razão de um policial militar destacado na cidade de Figueirópolis ter sido testado positivo para a Covid-19. Esses ambientes serão submetidos à desinfecção com produto específico, fornecido pela Corporação.

O Comandante da Unidade, tenente-coronel Jaime Porfírio de Souza, assegura que a todos que foram adotadas todas as medidas protocolares recomendadas pelos órgãos de saúde pública em relação ao policial militar testado positivo para a Covid-19, o qual está sendo assistido pelo serviço médico-hospitalar da cidade de Cariri, onde ele reside e se encontra em isolamento, bem como pelo serviço de saúde, psicológico e social da Polícia Militar.

O Comandante esclarece ainda, todo os policiais destacados em Figueirópolis também se encontram em isolamento domiciliar e também estão sendo igualmente assistidos. Além dessas medidas, comando providenciou a continuidade do policiamento em Figueirópolis, através do remanejamento de efetivo.