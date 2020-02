4BPM fecha “boca de fumo” em Gurupi e prende três pessoas Avalie esse post Avalie esse post

A Polícia Militar prendeu neste último final de semana, em Gurupi, uma mulher, 56 anos e dois homens, 20 e 29 anos, acusados de furto em estabelecimento comercial, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.

Da Redação

Com os autores os policiais localizaram dois aparelhos celulares, R$ 1.339,00 reais em dinheiro, um revólver calibre 38 e seis munições de mesmo calibre, aproximadamente 350g de substâncias entorpecentes análogas ao crack, cocaína e maconha, além de uma balança de precisão e materiais utilizados para embalagem de droga.

O crime aconteceu no setor Bela Vista, região sul. Na ocasião estava em curso a operação Cidade Blindada VIII, quando uma equipe de militares do serviço operacional foi acionada para atendimento de uma ocorrência de furto. No seu desdobramento os policiais identificaram e localizaram a autora do furto de um celular do interior de um hotel situado no centro de Gurupi.

A mulher alegou que havia praticado o crime com a finalidade de trocar o aparelho por droga, tendo indicado o endereço da boca de fumo. Nas diligências subsequentes, equipes se mobilizaram e fecharam o cerco à residência, resultando na localização da droga, balança de precisão e da arma de fogo, que estava em poder de um dos acusados.

Os três envolvidos receberam voz de prisão em flagrante e juntamente com todo o material apreendido foram apresentados na delegacia Central de Flagrantes para os devidos procedimentos.