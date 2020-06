4° Batalhão da PM realiza Operação em Peixe

Na manhã desta quarta-feira, 24, o 4° Batalhão de Polícia Militar (4º BPM) realizou a Operação Cidade Protegida, no município de Peixe e na Vila Quixaba, com policiamento ostensivo. Policiais militares do serviço administrativo foram empregados nas ações preventivas em pontos estratégicos das vias urbanas.

Da Redação

A operação tem a finalidade de aumentar a visibilidade do policiamento com a distribuição estratégica de mais policiais nas ruas, principalmente nos locais de maior circulação de pessoas para garantir maior segurança à comunidade e consequentemente reprimir condutas delituosas.

Durante as intervenções operacionais foram realizados bloqueios policiais nas principais vias de acessos entre os bairros, onde ocorreram abordagens a veículos e pessoas. A ação visa combater práticas delituosas tais como tráfico de drogas, porte ou posse de arma de fogo, veículos com restrições de furto e/ou roubo, dentre outros delitos.

O Comandante da Unidade, tenente-coronel Jaime, que acompanhou diretamente a operação, assegurou que as ações terão continuidade e visam a melhoria contínua da segurança pública na região Sul do Estado.