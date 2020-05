26 mil eleitores realizaram solicitações pelo Título Net no Tocantins

Andamento dos requerimentos devem ser acompanhados pela internet

Por Redação

Conforme o calendário eleitoral para as eleições municipais de 2020, terminou nesta quarta-feira (6/5) o prazo para o cidadão requerer, junto à Justiça Eleitoral, serviços como alistamento (primeiro título), transferência, revisão ou regularização de pendências.

Quem preencheu o requerimento online, agora basta acompanhar o andamento do processo pela internet.

Com o atendimento presencial suspenso nos cartórios eleitorais devido à pandemia do novo coronavírus, a Justiça Eleitoral disponibilizou aos eleitores uma plataforma online para solicitação dos serviços. No Tocantins, o sistema Título Net registrou, desde o início de sua utilização, em 24 de abril, 26.974 requerimentos.

Para que o atendimento seja concluído, os cartórios eleitorais agora têm até 3 de junho para conferir toda a documentação apresentada e lançar os dados no sistema ELO, além de enviar as informações ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). “Todos os requerimentos registrados dentro do prazo serão analisados pelas equipes dos cartórios e, em caso de dúvidas, o eleitor será contactado. Posteriormente será dado retorno ao interessado acerca do deferimento da solicitação”, explicou a chefe de cartório da 29ª ZE de Palmas, Ana Cecília Catapan.

Todos os procedimentos e rotinas de responsabilidade das zonas, corregedorias e Tribunais Regionais Eleitorais (TREs), estão disciplinados na Resolução TSE nº 23.601/219, que dispõe sobre o cronograma operacional do cadastro eleitoral para as Eleições 2020.

Para acompanhar o andamento das solicitações de atendimento online, clique aqui.http://www.tre-to.jus.br/eleitor/pre-atendimento-eleitoral/acompanhamento-requerimento