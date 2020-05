Homem é preso com caminhonete clonada, drogas e quase 2 milhões em cheques

O flagrante foi registrado no início da noite de ontem, 20, no km 332.0 da BR 153, no município de Guaraí/TO. Durante fiscalização de rotina, a equipe da PRF abordou o veículo Toyota Hilux Cd, sendo que desde o início da abordagem o homem o condutor, homem de 44 anos, apresentou sinais de nervosismo.

Ao fiscalizar o veículo, a equipe encontrou indícios de adulteração nos elementos identificadores da caminhonete. Após verificação dos elementos, foi constatado que o veículo que realmente se tratava de um veículo adulterado, sendo que o veículo original apresentava registro de furto na data de 15/06/2019 no município de Pinheiros-ES.

Ademais, no interior do veículo foi encontrado uma cartela contendo 15 comprimidos de substância análoga a anfetamina (rebite).

O condutor alegou que não sabia da adulteração do veículo, disse que teria recebi o veículo como pagamento de uma dívida, e que os comprimidos de anfetamina seriam para consumo próprio.

Outrossim, ainda no decorrer das atividades policiais, foram encontrados com o condutor 73 (setenta e três) unidades de cheques, 3 (três) unidades notas promissórias, um total de R$ 1.736.557,10, sendo R$ 1.481.907,00 em cheques e R$ 254.650,10 em notas promissórias. O homem alegou que os cheques e promissórias eram provenientes de pagamentos recebidos, alegando possuir alguns caminhões que realiza serviço de transporte.

O homem disse ter saído de Vitória da Conquista-BA e tinha como destino o interior do Estado do Pará. Alegou trabalhar com transporte de madeira.

Diante das informações obtidas foram constatados, a princípio, os seguintes delitos: Receptação De Veículo e Porte de droga para consumo.

O homem foi preso em flagrante e conduzido para Delegacia da Polícia Civil de Guaraí para continuidade dos procedimentos legais.