100% digital: Governador Carlesse lança Agrotins 2020

O governador Mauro Carlesse lança nesta terça-feira, 12, a Feira Agrotecnológica do Tocantins – Agrotins 2020 100% Digital. O lançamento oficial ocorrerá por meio de uma live que será transmitida direto do Palácio Araguaia às 15 horas pelos canais governodotocantinsoficial, no YouTube; e governodotocantins, no Instagram.

Via Ascom

A Feira, que ocorrerá nos dias 27 a 29 de maio, será realizada em formato totalmente digital e durante o lançamento serão apresentados a plataforma, a programação, os serviços e produtos que serão oferecidos pelo Governo do Tocantins e pelos parceiros.

A Agrotins 2020 100% Digital é uma inovação do Governo do Tocantins frente ao momento atual de pandemia causada pelo novo Coranavírus e busca oferecer aos produtores uma plataforma completa com os mesmos serviços e produtos que seriam apresentados na feira física.

O secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Aquicultura do Tocantins, César Halum, garante que a Agrotins 2020 100% Digital ocorrerá de forma dinâmica, incluindo programações ao vivo. “Nossa plataforma vai funcionar 24 horas por dia, com programações ao vivo, das 8 às 20 horas, além daquelas que serão gravadas e poderão ser acessadas durante qualquer horário nos dias da Feira. Será possível ter acesso aos pavilhões institucionais, ao Espaço Campo do Conhecimento, aos estandes de parceiros, aos expositores com e-commerce, além de cursos on-line, palestras, dias de campo, enfim, a tudo que será oferecido”, ressaltou.

Lançamento virtual

O lançamento oficial da Agrotins ocorre nesta terça-feira, 12, e será feito pelo Governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse, por meio de uma live transmitida às 15 horas pelos canais oficiais do Governo do Tocantins no Youtube e Instagram: www.youtube.com/governodotocantinsoficial e www.instagram.com/governodotocantins.

Perguntas da imprensa

Os veículos e profissionais de imprensa poderão fazer perguntas às autoridades durante a live, por meio do grupo de WhatsApp Pautas Governo do Tocantins, da Secretaria de Estado da Comunicação (Secom).

Além do governador Mauro Carlesse, participará da transmissão do lançamento oficial da Agrotins 2020 100% Digital o secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Aquicultura, César Halum.